الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ شعب كازاخستان بنجاح الانتخابات البرلمانية

رام الله - دنيا الوطنأوفد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه بعثة لجمهورية كازاخستان لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة التي عقدت يوم 19 مارس 2023.وفي إطار القيام بمهمتها، قامت البعثة بزيارة مراكز الاقتراع ومراقبة عملية التصويت في مدينة استانا وضواحيها.وقد أبدت البعثة ارتياحها البالغ لإجراء هذه الانتخابات في أجواء من السلم والشفافية والانفتاح بما يتوافق مع القوانين الانتخابية في كازاخستان وكذلك مع المعايير المتعارف عليها دولياً.وفي هذا الصدد، هنأ معالي الأمين العام شعب وحكومة جمهورية كازاخستان بنجاح هذه الانتخابات، مشيداً بالنضج وروح المسؤولية التي عبر عنها الشعب في كازاخستان خلال العملية الانتخابية، مما يعزز الآمال في تحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد.وعبر الأمين العام الأمين العام عن ثقته بأن نجاح انتخابات 2023 البرلمانية المبكرة في كازاخستان سوف يساهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم مؤسساتها وسيكون وسيلة لتحقيق المزيد من التنمية والرخاء للبلاد وشعبها.