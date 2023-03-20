مباشر | بدء فعاليات منتدى فلسطين للاعلام الاقتصادي

شؤون فلسطينية

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة (بالتل) اجتماعها السادس والعشرين في رام الله وعبر تقنية الاتصال المرئي من غزة، وذلك بمشاركة مساهمين يحملون أسهماً بالأصالة والوكالة بنسبة 72.6% من رأس مال الشركة، وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة بشار مصري.

وأقرت الهيئة العامة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيعات أرباح نقدية عن العام 2022 بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد، أي ما يساوي 40 قرشاً للسهم، وبإجمالي يقارب52.65  مليون دينار أردني.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة للعام 2022، وتسليط الضوء على أهم الإنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة.

كما تم أيضاً عرض ومناقشة المواضيع والتوصيات المُدرجة على جدول الأعمال، حيث صادقت الهيئة العامة لشركة الاتصالات على البيانات المالية للعام 2022، وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة، وانتخاب شركة إرنست ويونغ كمدقق حسابات الشركة عن العام 2023.

وقال مصري: "نجحنا خلال العام 2022 في مراكمة إنجازاتنا والانطلاق نحو مرحلة جديدة حافلة بالعطاء في مسيرة الاتصالات الفلسطينية، وأحدثنا تغييرات هامة وجوهرية على صعيد المجموعة بما ينسجم مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تثبيت الاقتصاد الفلسطيني والنهوض به رغم التحديات المحلية والعالمية، ولدينا العزم والإصرار على ترسيخ مكانتنا وتطوير أعمالنا".

وأضاف أن الرؤية التي وضعتها مجموعة الاتصالات وخططها للسنوات القادمة تقوم بشكل أساسي على تركيز الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلاً: "لقد أطلقنا خدمة الإنترنت عبر الألياف الضوئية المنزلية FTTH بأحدث التقنيات وأكثرها تطوراً، عبر بناء شبكة تُلبي متطلبات مشتركينا وترفع معدل سرعة الإنترنت في فلسطين لتضاهي دول العالم المتقدم".

وفيما يتعلق بالأداء المالي للمجموعة في العام 2022، فقد بلغ صافي أرباح الاتصالات الفلسطينية ما مقداره 65.2 مليون دينار، فيما وصلت إيرادات المجموعة إلى 308.9 مليون دينار.

وعلى صعيد التطورات التي شهدتها الاتصالات خلال العام 2022، قال مصري: "يستمر سهم بالتل بكونه خياراً مثالياً وادخاراً عظيماً للمساهمين من حيث تحقيقه للعوائد المجزية وتوفيره للدخل السنوي لهم، لتثمر الخطوة الاستراتيجية بنقل جزء كبير من المحفظة العقارية والمالية للمجموعة إلى شركة أركان العقارية الجديدة؛ بزيادة كبيرة في القيمة السوقية للمساهمين".

أخبار ذات صلة

بن غفير يأمر بإغلاق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية بالقدس وأراضي 48

بن غفير يأمر بإغلاق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية بالقدس وأراضي 48

غزة: جمعية منتدى التواصل تطلق حملة ضغط ومناصرة

غزة: جمعية منتدى التواصل تطلق حملة ضغط ومناصرة

الفصائل الفلسطينية ومؤسسات الأسرى والأطر والتشكيلات الوطنية تُعلّن ميثاقًا خاصًا دعمًا للأسرى

الفصائل الفلسطينية ومؤسسات الأسرى والأطر والتشكيلات الوطنية تُعلّن ميثاقًا خاصًا دعمًا للأسرى

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مئات المواطنين يتوافدون لبيت الجريح ليث نصار في نابلس للتضامن

مئات المواطنين يتوافدون لبيت الجريح ليث نصار في نابلس للتضامن

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن &quot;عصيون&quot;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن "عصيون"

قيادي بحماس: غطرسة الاحتلال ستولد مزيداً من إصرار شعبنا على المقاومة

قيادي بحماس: غطرسة الاحتلال ستولد مزيداً من إصرار شعبنا على المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

الهيئة العامة للاتصالات الفلسطينية تعقد اجتماعها الـ 26

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن &quot;عصيون&quot;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن "عصيون"

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

المالكي في زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي

المالكي في زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي

تيسير خالد: بيان شرم الشيخ لا قيمة له وخطوة واسعة إلى الوراء

تيسير خالد: بيان شرم الشيخ لا قيمة له وخطوة واسعة إلى الوراء

لليوم الـ35: الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; ضد إدارة سجون الاحتلال

لليوم الـ35: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى &quot;الأجهر&quot;

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى "الأجهر"

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

عربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية