هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن "عصيون"

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هناك كارثة حياتية وصحية يعيشها المعتقلون في مركز "توقيف عتصيون"، والبالغ عددهم (28 معتقلا)، حيث يتم التفرد بهم من قبل إدارة السجن بشكل عنصري وتعسفي ، ويسلبون منهم أبسط حقوقهم الأساسية، والتي نصت عليها كل الاتفاقيات والقوانين الدولية.وأوضحت الهيئة في تقرير لها، وذلك بعد زيارة محاميتها جاكلين الفرارجة أن الأسرى داخل مركز التوقيف لايوجد لديهم مياه ساخنه للاستحمام كما ويتم قطعها بدون مبرر، مضيفةً انه لا يوجد ملابس داخليه منذ اكثر من ٣ ايام من تاريخ اعتقالهم بحجة عدم توفرها لهم .وتابعت الهيئة أن النظافة منعدمة داخل المعتقل، والرائحة كريهة جدا، وعدد الأسرى كبير، والغرف مكتظة ومزدحمة ، كما أن الطعام سيئ كما ونوعا، ومعظم الأسرى يشتكون من قلتها .وناشدت الهيئة ، كافة الجهات الدولية المختصة للتدخل السريع لإنهاء هذه المعاناة بحقهم، كما طالبت لجنة الصليب الأحمر الدولية من أجل التدخل الفوري والعاجل لحماية أسرانا داخل سجون الاحتلال