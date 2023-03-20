قيادي بحماس: غطرسة الاحتلال ستولد مزيداً من إصرار شعبنا على المقاومة

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، إن شعبنا يرسل رسالة للاحتلال مفادها أن مزيدا من القمع، سيولد مزيدا من الرد والمقاومة.وأكد أبو كويك أن التفاف الجماهير حول خيار المقاومة يؤكد أن القمع الصهيوني لن يدفع شعبنا إلى الاستسلام.وبين أن عملية حوارة اليوم رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة، وأن مشاركة السلطة في اجتماع شرم الشيخ الأمني هو طعنة في خاصرة شعبنا الفلسطيني.وأضاف: "حكومة الاحتلال الفاشية المتطرفة تمهد إلى حملة قمعية غير مسبوقة خلال شهر رمضان المبارك"وشدد القيادي أبو كويك أن المقاومة الفلسطينية وجدت لتبقى وتتصاعد وهدفها دحر الاحتلال.وأصيب مستوطنين، مساء أمس الأحد، في عملية إطلاق نار من مسافة صفر على حاجز حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وانسحب المنفذ بسلام.وأفادت مصادر محلية أن مستوطنين أصيبا في عملية إطلاق نار في حوارة جنوب نابلس وانسحب المنفذ بسلام سيرا على الأقدام، واستخدم سلاح “كارلو”.كما قام منفذ العملية بتجنب إطلاق النار تجاه أطفال كانوا في مركبة المستوطنين.بدوره قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، "إن شعبنا الفلسطيني لن يتعاون مع مخرجات الاجتماع الأمني في “شرم الشيخ”، ولا أي نتائج اجتماعات أمنية أخرى، مؤكداً أننا نشهد حالة من الإبداع في مقاومة المحتل".وأوضح القيادي مرداوي أن الشعب الفلسطيني والشباب الثائر بالضفة الغربية، يبدعون في مواجهة المحتل الصهيوني، مضيفاً أن إرادة شعبنا واضحة وهي مقاومة المحتل ودحره عن أرض فلسطين.