وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

أصدر الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية قراراً بإعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد واعتمادها وفق القوانين المتبعة بصندوق الزكاة الفلسطيني.وتضم اللجنة الجديدة، طالب عبد المجيد حامد، عبد المطلب حماد، ريان مفضي درويش، تيسير صالح، عبد الهادي عياد.وسلم مدير عام أوقاف رام الله الشيخ وفيق علاوي ممثلا عن الشيخ حاتم البكري اللجنة الجديدة مهامها وتقريرها المالي والإداري ، والأسس والمعايير وأساليب العمل التي تقوم عليها لجان الزكاة المركزية والفرعية المنتشرة بمختلف المحافظات .وقدم علاوي شكره للجنة السابقة على جهودها وعلى ما قدموه لخدمة الزكاة والفقراء والمحتاجين، مشيرا أن هذه الخطوة جاءت تحقيقا للمصلحة العليا لتحسين مستوى البرامج والمشاريع المنفذة.