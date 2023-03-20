مباشر | بدء فعاليات منتدى فلسطين للاعلام الاقتصادي

شؤون فلسطينية

اشتية: تصريحات سموتريتش دليل قاطع على الفكر العنصري المتطرف الذي يسيطر على تركيبة الاحتلال

اشتية: تصريحات سموتريتش دليل قاطع على الفكر العنصري المتطرف الذي يسيطر على تركيبة الاحتلال
جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن التصريحات التي أدلى بها الوزير الإسرائيلي سموتريتش، وأنكر وجد شعب فلسطين، دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري المتطرف الذي يحكم الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، أن هذه التصريحات التحريضية التي تنسجم مع المقولات الصهيونية الأولى "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وإن الأراضي الفلسطينية (متنازع عليها)، وتعبر عن عنجهية القوة والغطرسة، لا تهز انتماءنا إلى أرضنا وتاريخنا، وأن كل الآثار والتاريخ تبرهن على التصاق الفلسطيني بأرضه منذ فجر التاريخ البشري والإنساني.

وتابع: نحن الذين أعطينا لفلسطين اسمها وللأرض قيمتها ومكانتها، هذه الأرض لنا، وإسرائيل دولة استعمارية أنشأها المستعمرون والمستوطنون، وتوسعت مثل أي استعمار استيطاني عبر التاريخ، وقد تعلمنا من التاريخ أن الاستعمار إلى زوال، وأن إرادة شعبنا وانتماءه لا تهزها تصريحات مزوري التاريخ وادعاءاتهم الباطلة.

وأكد رئيس الوزراء، وقوف الحكومة خلف كل جهد سياسي يقوده الرئيس محمود عباس، وخلفه فريقنا من أجل إحقاق حقوقنا الوطنية المتمثلة في وقف العدوان على شعبنا، وأرضنا، ومقدساتنا، ووقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، وتنصلها من الاتفاقيات الموقعة، على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين.

وفي شأن آخر، أعلن اشتية عن البدء بإطلاق أول خدمات بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، وهي خدمة التمويل والإقراض التنموي لتحفيز إنشاء مشاريع القطاع الخاص وتوسيعها في قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، والابتكار، والريادة، إضافة إلى التحول الرقمي.

وأوضح أن البنك يطلق عبر موقعه الإلكتروني هذه الخدمات الرقمية لتتيح المجال للشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القطاعات، للتقدم بطلبات التمويل، بعد أن تم الإعداد لجميع المتطلبات الفنية، والحصول على موافقة سلطة النقد.

وتقدم رئيس الوزراء، بالشكر للرئيس محمود عباس، الذي رعى تأسيس البنك، ومجلس الوزراء ومجلس إدارة البنك، والمدير العام وموظفي البنك على جهودهم، وأكد أن البنك سيمضي قدما في تحقيق أهدافه من تحفيز للاستثمار والتنمية، وتعزيز المنتج الوطني، وإدارة حسابات الصناديق والمشاريع الحكومية.

ولمناسبة حلول شهر رمضان، هنأ رئيس الوزراء الرئيس عباس، وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان بهذه المناسبة، متمنيا أن تعود على شعبنا بالخير والبركة والحرية والكرامة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والاستقرار والازدهار.

وحيا اشتية الأم الفلسطينية لمناسبة يوم الأم، وقال: "ليس صدفة أن تتزامن ذكرى معركة الكرامة مع يوم الأم، خصوصا أنه يجمعهما التضحية والعطاء والفداء، تحية إلى الأم الفلسطينية الصابرة الصامدة، تحية إلى الأمهات الفلسطينيات وفي مقدمتهن أمهات الشهداء والأسرى، الذين يخوضون معركة الكرامة والعنفوان، وفي ذكرى الكرامة، طوبى للفدائيين الفلسطينيين الأشاوس، وطوبى لشهدائنا الذين سطروا أعظم الملاحم والبطولات جنبا إلى جنب مع أشقائنا الأردنيين، من أجل كرامة العرب وحرية فلسطين".

ويناقش مجلس الوزراء قضايا متعلقة بالأوضاع المالية والأمنية، ويستمع إلى تقارير من وزير التربية والتعليم حول الإرباك في العملية التعليمية، وإلى تقرير آخر من وزير العدل حول السندات العدلية، التي كان قال عنها رئيس مجلس القضاء إنها غير قانونية، الأمر الذي أدى إلى إعلان نقابة المحاميين عن تعليق العمل أمام المحاكم، كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الوزارية حول بلدة حوارة، وقضايا متعلقة بالتجارة الإلكترونية، ومشروع قانون إنشاء شركة كهرباء فلسطين، ومشاريع بنية تحتية من بناء مدارس وطرق وغيره.

أخبار ذات صلة

اشتية: تصريحات سموتريتش دليل قاطع على الفكر العنصري المتطرف الذي يسيطر على تركيبة الاحتلال

اشتية: تصريحات سموتريتش دليل قاطع على الفكر العنصري المتطرف الذي يسيطر على تركيبة الاحتلال

الأوقاف بغزة تصدر قراراً بشأن الأذان الأول للفجر في رمضان

الأوقاف بغزة تصدر قراراً بشأن الأذان الأول للفجر في رمضان

المالكي في زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي

المالكي في زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي

تيسير خالد: بيان شرم الشيخ لا قيمة له وخطوة واسعة إلى الوراء

تيسير خالد: بيان شرم الشيخ لا قيمة له وخطوة واسعة إلى الوراء

أول تعليق رسمي فلسطيني على تصريحات سموتريتش الأخيرة

أول تعليق رسمي فلسطيني على تصريحات سموتريتش الأخيرة

غزة: النيابة العامة توجه تحذيراً شديد اللهجة للتجار قبل حلول رمضان

غزة: النيابة العامة توجه تحذيراً شديد اللهجة للتجار قبل حلول رمضان

الصحة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية

الصحة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية

ارتفاع قياسي للدولار أمام الشيكل

ارتفاع قياسي للدولار أمام الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن &quot;عصيون&quot;

هيئة الأسرى: أوضاع صعبة للأسرى في سجن "عصيون"

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

وزارة الأوقاف: إعادة تشكيل لجنة زكاة سلواد

المالكي في زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي

المالكي في زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي

تيسير خالد: بيان شرم الشيخ لا قيمة له وخطوة واسعة إلى الوراء

تيسير خالد: بيان شرم الشيخ لا قيمة له وخطوة واسعة إلى الوراء

لليوم الـ35: الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; ضد إدارة سجون الاحتلال

لليوم الـ35: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يغلق المحال التجارية في حوارة

الاحتلال يغلق المحال التجارية في حوارة

الولايات المتحدة ترحب بمخرجات اجتماع شرم الشيخ الأخير

الولايات المتحدة ترحب بمخرجات اجتماع شرم الشيخ الأخير

منوعات

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

بعد ظهورها بكدمات في وجهها.. ياسمين صبري تثير قلق الجمهور

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

تدهور الحالة الصحية لشيرين الطحان بعد إصابتها بالسرطان

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى &quot;الأجهر&quot;

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى "الأجهر"

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

عربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية