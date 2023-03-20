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الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي

الإمارات: موقفنا واضح بشأن ضرورة عودة سوريا لمحيطها العربي
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار الرئاسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إن "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي".

وتابع قرقاش في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على (تويتر، أن "موقف الإمارات واضح بشأن ضرورة عودة سوريا إلى محيطها عبر تفعيل الدور العربي، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله اليوم الرئيس بشار الأسد".

وأضاف: "يكفي عقد ونيف من الحرب والعنف والدمار وحان الوقت لتعزيز تعاون وتعاضد دولنا العربية لضمان استقرار وازدهار المنطقة". وفق (روسيا اليوم)

وأشار إلى أن "نهج الإمارات وجهودها نحو سوريا الشقيقة جزء من رؤية أعمق ومقاربة أوسع هدفها تعزيز الاستقرار العربي والاقليمي وتجاوز سنوات صعبة من المواجهة، فقد أثبتت الأحداث المرتبطة بعقد الفوضى وتداعياتها أن عالمنا العربي أولى بالتصدي لقضاياه وأزماته بعيداً عن التدخلات الإقليمية والدولية".

وأمس الأحد، استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصل في زيارة إلى البلاد برفقة زوجته أسماء الأسد.

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