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أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان

أول تصريح للبرهان بعد إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان
عبد الفتاح البرهان
رام الله - دنيا الوطن
بعد ساعات من إعلان موعد الاتفاق السياسي النهائي في السودان، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة أقدمت على العملية السياسية الجارية بقلب مفتوح، وتريد أن يحصل الشعب على حكومة مدنية.

وأعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أن التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، سيكون في الأول من نيسان/أبريل على أن يتم التوقيع في السادس من الشهر نفسه على الدستور الانتقالي، حيث تم تشكيل لجنة من 9 مدنيين وعسكريان لصياغة الاتفاق.

وأضاف البرهان: "نريد حكومة مدنية تقدم للناس الخدمات وتقف على قضاياهم بالحق، وليس بنهج قد يقود إلى تدمير البلاد"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

يشار إلى أن القوى المدنية والعسكرية انخرطت في إجراءات تهدف للوصول إلى اتفاق نهائي، منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري في الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2022.

وكانت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة (إيغاد) والمجموعة الرباعية المكونة من الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، قد سهلت مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من 6 أشهر من أجل الوصول لحل للأزمة التي يعيشها السودان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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