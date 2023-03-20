المالكي في زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي

رام الله - دنيا الوطنيبدأ وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، زيارة رسمية لجمهورية زيمبابوي تستمر ثلاثة أيام يلتقي خلالها الرئيس ايميرسون منانغاغوا ونائبه ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ووزير الخارجية وعدد أخر من الوزراء والمسؤولين الرسميين في زيمبابوي.وتهدف زيارة المالكي لجمهورية زيمبابوي الى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير افاق التعاون في مجالات تنموية مختلفة حيث تعتبر زيمبابوي من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بشكل مبدأي وثابت وتساند مبادرات فلسطين وحراكها الدبلوماسي على مختلف الأصعدة.ويضم الوفد الفلسطيني برئاسة الوزير المالكي في زيارته الرسمية لزيمبابوي المهندس عبدالله لحلوح وكيل وزارة الزراعة والسفير عماد الزهيري مساعد الوزير للتعاون الدولي ومدير عام بيكا، والسفير تامر المصري سفير دولة فلسطين لدى زيمبابوي، والدبلوماسيتين شهد أبو غربية ودينا جبارين وكادر سفارة دولة فلسطين في هراري.وسيجري المالكي عدداً من اللقاءات الهامة يطلع خلالها المسؤولين في هذا البلد الصديق على أخر التطورات السياسية والمستجدات على الأرض والاتفاق على برامج تعاون ثنائي في مجالات مختلفة أهمها القطاع الزراعي وتبادل الخبرات ليصار الى تنفيذها عبر الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين.