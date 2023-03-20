صدور العدد 165 من مجلة الإسراء

رام الله - دنيا الوطنصدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد (165) من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته لسماحة الشيخ محمد حسين - المشرف العام للمجلة - تحت عنوان: (القرآن الكريم نزله الله بالحق في ليلة القدر وتكفل بحفظه إلى يوم الدين ولو كره المسيئون) تحدث فيها عن إنزال القرآن ليلة القدر، وعن عجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن، وعن لزوم مقاطعة المستهزئين به.أما كلمة العدد فكتبها الشيخ إبراهيم خليل عوض الله - رئيس التحرير – بعنوان: (الكوارث تستدعي الاتعاظ وتستجلب المساعدات الإنسانية)، وتضمن ملف العدد مقالات: (استئذان المرأة زوجها في صوم الفريضة والنافلة) أ.د جمال أحمد زيد الكيلاني، و(رمضان مدرسة الصبر) للشيخ د. محمد يوسف الحاج محمد، و(من بركات شهر رمضان) الشيخ كايد جلايطة، والاشتغال بالعلم في شهر رمضان بدعة أم تكامل؟( أ. خالد أنور عبد اللطيف، و) في ذكرى النكبة(75) بحث عن قرية عجور المنكوبة والمهجرة( أ. يوسف عدوي، ومن مقالات العدد: (أثر العبادات في سلوك المسلم) أ. كمال بواطنة، و(أذان النبي، صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة) الشيخ عمار توفيق بدوي، وضمن زاوية تأملات جاء (تنظيم الإسلام للغرائز) د.حمزة ذيب مصطفى، وضمن زاوية أدبيات(قصيدة أبهى من الوصف.... بلادي) أ. زهدي حنتولي، واقرأ وتذكر أ.إيمان تايه، وباقة من نشاطات مكتب المفتي العام ودوائر دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها من إعداد أ. مصطفى أعرج/ مدير عام العلاقات العامة والإعلام المكلف، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 163 وأسماء الفائزين فيها، مع التنويه إلى أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً، وتوزع مجاناً من خلال دوائر دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.