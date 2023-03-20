مباشر | بدء فعاليات منتدى فلسطين للاعلام الاقتصادي

شؤون فلسطينية

الصحة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية

الصحة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تنويهًا للمواطنين بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية خارج المشافي الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها: "لا تتقاضى أي رسوم مالية على معاملات التحويل لتلقي العلاج خارج المشافي الحكومية".

ودعت الوزارة "جمهور المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص أو جهة تطلب أموالاً مقابل التحويلات، والتبيلغ عن أي جهة تطلب رسوماً لقاء معاملات التحويل، وتقديم كتاب خطي بهذا الخصوص لمكتب الوزيرة".

أخبار ذات صلة

غزة: النيابة العامة توجه تحذيراً شديد اللهجة للتجار قبل حلول رمضان

غزة: النيابة العامة توجه تحذيراً شديد اللهجة للتجار قبل حلول رمضان

الصحة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية

الصحة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية

ارتفاع قياسي للدولار أمام الشيكل

ارتفاع قياسي للدولار أمام الشيكل

حسين الشيخ يكشف كواليس جديدة حول اجتماع شرم الشيخ

حسين الشيخ يكشف كواليس جديدة حول اجتماع شرم الشيخ

غزة: التعليم تعلن تعطيل الدوام المدرسي بسبب سوء الاحوال الجوية

غزة: التعليم تعلن تعطيل الدوام المدرسي بسبب سوء الاحوال الجوية

لليوم الـ35: الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; ضد إدارة سجون الاحتلال

لليوم الـ35: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

التعليم: المادة المطلوبة للثانوية العامة بنسبة ما بين 75-85%

التعليم: المادة المطلوبة للثانوية العامة بنسبة ما بين 75-85%

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;المرور&quot; بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يغلق المحال التجارية في حوارة

الاحتلال يغلق المحال التجارية في حوارة

الولايات المتحدة ترحب بمخرجات اجتماع شرم الشيخ الأخير

الولايات المتحدة ترحب بمخرجات اجتماع شرم الشيخ الأخير

كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الاثنين؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم الاثنين؟

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تبارك عملية حوارة

حركة المقاومة الشعبية في فلسطين تبارك عملية حوارة

مستوطنون يعتدون على مواطن غرب أريحا

مستوطنون يعتدون على مواطن غرب أريحا

إصابة مواطنيْن في هجوم للمستوطنين على مركبة غرب رام الله

إصابة مواطنيْن في هجوم للمستوطنين على مركبة غرب رام الله

فوز الإعلامي والدبلوماسي الفلسطيني عبد الرازق أبو جزر بجائزة جمعية الصحف الهندية

فوز الإعلامي والدبلوماسي الفلسطيني عبد الرازق أبو جزر بجائزة جمعية الصحف الهندية

منوعات

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

بالصور.. شيري عادل تقضي شهر العسل في المالديف

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

وفاة الفنانة المصرية لبنى محمود

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى &quot;الأجهر&quot;

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى "الأجهر"

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

بالصور.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

شاهد.. نانسي عجرم تختار فستاناً شفافًا بدون بطانة في حفلاتها الأخيرة

شاهد.. نانسي عجرم تختار فستاناً شفافًا بدون بطانة في حفلاتها الأخيرة

عربي

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

رسمياً.. السعودية تُعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية

تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية