الصحة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تنويهًا للمواطنين بشأن الرسوم المالية للتحويلات الطبية خارج المشافي الحكومية.وقالت الوزارة في بيان لها إنها: "لا تتقاضى أي رسوم مالية على معاملات التحويل لتلقي العلاج خارج المشافي الحكومية".ودعت الوزارة "جمهور المواطنين إلى عدم التعامل مع أي شخص أو جهة تطلب أموالاً مقابل التحويلات، والتبيلغ عن أي جهة تطلب رسوماً لقاء معاملات التحويل، وتقديم كتاب خطي بهذا الخصوص لمكتب الوزيرة".