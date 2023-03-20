حسين الشيخ يكشف كواليس جديدة حول اجتماع شرم الشيخ

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، كواليس جديدة، حول اجتماع شرم الشيخ الخماسي الذي تم بحضور إقليمي ودولي.وقال الشيخ إن: "مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بالصعوبة أمام تمسك الوفد الفلسطيني بموقفه الثابت برفض الخوض بأي مسار أمني أو اقتصادي قبل الوصول لاتفاق سياسي تلتزم اسرائيل من خلاله بوقف الاجراءات الأحادية كافة.وتابع خلال تغريدة له، عبر (تويتر)، أنه: "حصل تقدم في بعض القضايا والمسارات، وما زال هناك بعض الملفات العالقة والمختلف عليها".ويذكر أن البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ، قد أكد بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقتا على استحداث آلية للحد مما وصفته "العنف والتحريض".كما أكد البيان، على أهمية الوصاية الهاشمية للأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإرساء آلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين.ووفق البيان فإنه سيتم رفع تقارير لأميركا والأردن ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن وقف "العنف"، فيما جدد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.