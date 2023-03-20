غزة: التعليم تعلن تعطيل الدوام المدرسي بسبب سوء الاحوال الجوية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، اليوم الإثنين، تعليق الدوام المدرسي للفترة المسائية بسبب سوء الاحوال الجوية.وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، إنه تم تعطيل الدوام المدرسي في كافة المدارس الحكومية و(أونروا) والخاصة للفترة المسائية نظرًا للحالة الجوية السائدة.وأفادت دائرة الأرصاد الجوية، باستمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.وتابعت: "تسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج".