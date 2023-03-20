التعليم: المادة المطلوبة للثانوية العامة بنسبة ما بين 75-85%

وقد نشرت وزارة التربية والتعليم، أمس الأحد، المواد المقررة من طلبة الثانوية العامة، والتي سيتم اعتمادها في الاختبارات لكافة الفروع (العلمي، الأدبي، الصناعي، الزراعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي، الشرعي، ريادة الأعمال، الاقتصاد المنزلي).





وأكدت الوزارة، أن موعد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في موعده المقرر بالسابع من حزيران/ يونيو.





رام الله - دنيا الوطنقال الوكيل المساعد في وزارة التربية والتعليم، محمد عواد: إن "المادة المطلوبة للثانوية العامة هي بنسبة ما بين 75-85%".وتابع خلال تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن: "الطالب الذي لم يصل لهذه النسبة من التدريس، التربية والتعليم ستوفر منصات الكترونية لشرح الفاقد التعليمي ستعلن عنها قريباً".