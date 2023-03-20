شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة ترحب بمخرجات اجتماع شرم الشيخ الأخير

الولايات المتحدة ترحب بمخرجات اجتماع شرم الشيخ الأخير
اجتماع فلسطيني مصري أردني سابق
رام الله - دنيا الوطن
رحبت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريان واتسون، اليوم الإثنين، بالاجتماع والتفاهمات التي تم التوصل إليها اليوم في شرم الشيخ بين كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 

وتابعت خلال بيان صحفي، أن: "هذا هو الاجتماع الثاني من نوعه بهذا الشكل ، بمشاركة كبار المسؤولين من الولايات المتحدة ومصر والأردن ، عقب التجمع في العقبة قبل ثلاثة أسابيع". 

وأشار المشاركون إلى أن الاجتماعات على هذا المستوى لم تُعقد منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، وأن هذه الاجتماعات تتجه نحو إنشاء سلسلة من التفاهمات التي يمكن على أساسها تخفيف حدة التوترات. نتطلع إلى مواصلة هذه المناقشات مع دخول شهر رمضان المبارك وعيد الفصح وعيد الفصح وعلى مدى الأشهر التالية.

وقد أكد البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ، بأن إسرائيل والسلطة الفلسطينية، اتفقتا على استحداث آلية للحد مما وصفته "العنف والتحريض".

كما أكد البيان، على أهمية الوصاية الهاشمية للأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإرساء آلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين.

ووفق البيان فإنه سيتم رفع تقارير لأميركا والأردن ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن وقف "العنف"، فيما جدد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.

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