سموتريتش: الشعب الفلسطيني اختراع وهمي عمره أقل من 100 عام



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن أقوال سموتريتش جاءت خلال كلمته أمام حشد في العاصمة الفرنسية، وذلك إحياءً لذكرى جاك كوبر، الذي كان زعيم حركة الحرية في فرنسا.



وتابع سموتريتش القول: أن "العرب اخترعوا شعباً وهمياً من اجل التصدي للحركة الصهيونية، وإن هذه الحقيقة التاريخية يجب أن تُسمع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في البيت الأبيض في العاصمة الامريكية واشنطن".



رام الله - دنيا الوطننقلت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، تصريحاتٍ لوزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، من العاصمة الفرنسية باريس، قال فيها: إنه "لا يوجد شعب فلسطيني وأن هذا ليس سوى اختراع يعود عمره الى أقل من مائة عام".