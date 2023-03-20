مصرع أربعة جنود إثر تحطم طائرة عسكرية في كولومبيا



وأظهر مقطع فيديو لحظة سقوط المروحية من السماء وعلى الأشجار، في منطقة كويبدو في عاصمة تشوكو، غربي كولومبيا.



ولم يتم تحديد أسباب سقوط المروحية بعد، إلا أن مسؤولين قالوا إنها كانت تقوم بعملية إمداد جوي، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأعطى الرئيس بيترو في منشور عبر (تويتر)، أوامره للسلطات بالتحقيق فوراً في أسباب الحادث.



وتسبب الحادث بإحراق الطائرة بالكامل، وذلك بعد أن اصطدمت بالأرض.



رام الله - دنيا الوطنلقي أربعة جنود مصرعهم في كولومبيا، إثر تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم، وفق ما أكد الرئيس غوستافو بيترو.