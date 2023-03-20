دولي

مسؤول روسي كبير يسخر من قرار الجنائية الدولية بحق بوتين.. ماذا قال؟

مسؤول روسي كبير يسخر من قرار الجنائية الدولية بحق بوتين.. ماذا قال؟
بوتين أثناء زيارته لجزيرة القرم
رام الله - دنيا الوطن
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري ميدفيديف، الإثنين، على قرار قرار الجنائية الدولية بحق الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال عبر حسابه على تليجرام: إن القرار "ستكون له "تداعيات كارثية" على القانون الدولي"، وفق ما نقل موقع(سكاي نيوز) عربية.

وأضاف: "قرروا محاكمة رئيس قوة نووية لا تشارك في المحكمة الجنائية الدولية مثل الولايات المتحدة ودول أخرى"، موضحاً "ستكون العواقب على القانون الدولي وخيمة".

ويأتي ذلك بعد أن سخر الرئيس الروسي السابق من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال ميدفيديف على حسابه على تويتر: "لا حاجة لأن نشرح أين ستستخدم هذه الورقة؟ مضيفا رمزا تعبيريا (إيموجي) عبارة عن لفة ورق تواليت في نهاية تغريدته، في إشارة لعدم جدوى المذكرة".

من جهتها، قالت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا التي صدرت بحقها أيضا مذكرة توقيف من المحكمة: "فرضت على عقوبات من جميع الدول، حتى اليابان، والآن مذكرة توقيف... لكننا سنواصل عملنا"، وفق ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء.

وأضافت ساخرة: "من الجميل ان المجتمع الدولي قد قدّر عملنا لمساعدة أطفال بلادنا وأننا لا نتركهم في مناطق العمليات العسكرية ونخرجهم منها".

ووجهت مديرة تلفزيون "آر تي" الروسي مارغريتا سيمونيان تهديدا مبطنا لأي دولة تريد توقيف بوتين.

وكتبت على (تويتر) في إشارة واضحة إلى سرعة الصواريخ الروسية "أود أن أرى الدولة التي ستعتقل بوتين بموجب قرار لاهاي. ستستغرق الرحلة إلى عاصمتها نحو 8 دقائق".

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