طقس فلسطين: تفاصيل الحالة الجوية



أما طقس فلسطين هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وباردا وتسقط بمشيئة الله امطار خفيفة متفرقة على مختلف المناطق والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجا.



وطقس فلسطين غداً حيث يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود ثلاث درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء وتستقر الأجواء خلال ساعات الليل ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج .



رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الأرصاد الجوية عن طقس فلسطين اليوم الاثنين، حيث يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ودرجات الحرارة أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.