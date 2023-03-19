قيادي بحماس: شعبنا والشبان الثائر بالضفة يبدعون في مقاومة المحتل

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن شعبنا الفلسطيني لن يتعاون مع مخرجات الاجتماع الأمني في "شرم الشيخ"، ولا أي نتائج اجتماعات أمنية أخرى، مؤكداً أننا نشهد حالة من الإبداع في مقاومة المحتل.وأوضح مرداوي أن الشعب الفلسطيني والشباب الثائر بالضفة الغربية، يبدعون في مواجهة المحتل ، مضيفاً أن إرادة شعبنا واضحة وهي مقاومة المحتل ودحره عن أرض فلسطين.وتابع قائلاً: "جميع مكونات الشعب الفلسطيني موحدة لمواجهة الاحتلال، لأنه لا يفهم إلا لغة القوة والمقاومة"، منوهاً إلى أن الاحتلال يسعى لكسر إرادة المقاومة وشعبنا، لكنه يفشل في تحقيق ذلك.