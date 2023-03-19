فوز الإعلامي والدبلوماسي الفلسطيني عبد الرازق أبو جزر بجائزة جمعية الصحف الهندية

رام الله - دنيا الوطنفاز المستشار الإعلامي في سفارة دولة فلسطين لدى الهند عبد الرازق أبو جزر، بجائزة جمعية الصحف الهندية عن فئة الدبلوماسي الإعلامي المتميز، بالدورة الثلاثين لجوائز المؤسسة التي تأسست عام 1993.وتسلم أبو جزر الجائزة، خلال الاحتفال السنوي الذي أقامته جمعية الصحف الهندية، اليوم الأحد، في العاصمة الهندية نيودلهي، بحضور العديد من الشخصيات الهامة، من بينها السكرتير العام للجمعية فايبن جور، ووزير الدولة في وزارة الدفاع أجاي باهات، وعدد من المسؤولين بمجالات مختلفة .وقال أبو جزر "إن التكريم هو تقدير وتكريم لكل الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين أينما تواجدوا، وتقديرا لدورهم جميعا في تحملهم للصعاب ونقل روايتهم الوطنية".وأكد أهمية تعزيز وتفعيل كل الجهود من أجل العمل الجاد للدبلوماسيين الفلسطينيين بكل خبراتهم المهنية، وفي مقدمتها الإعلام كأحد أهم أدوات الدفاع عن القضية الوطنية للشعب الفلسطيني وتواصله مع العالم الخارجي.