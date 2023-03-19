الخارجية تُحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استمرار اعتداءات الجيش والمستوطنين خلال رمضان





وقالت الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن هذا الأمر ننفيه بشدة ويكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية، بل ويؤكد على أن الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجة التصعيد في ساحة الصراع، كما تحملها المسؤولية عن استمرار الاقتحامات وما ينتج عنها والاعتداءات ضد شعبنا سواء من قبل جيش الاحتلال أو ميليشيات المستوطنين وعناصرهم وجمعياتهم الإرهابية في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة وفي القدس بشكل خاص.





وأضافت: أن محاولات الحكومة الإسرائيلية تحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن اية موجات تصعيد في شهر رمضان المبارك باتت مكشوفة ومفضوحة، وتستخدمها سلطات الاحتلال كذريعة للتغطية على استمرار وتصعيد اعتداءات ميليشيا المستوطنين واقتحاماتهم في القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية خاصة اقتحاماتها المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطنتحذر وزارة الخارجية والمغتربين، من مغبة ومخاطر محاولات الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة ربط التصعيد بحلول شهر رمضان المبارك، في حكم مسبق وتضليلي لدى الجانب الإسرائيلي لاتهام الشعب الفلسطيني بالمسؤولية عن التصعيد خلال الشهر الفضيل.