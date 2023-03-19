الحية: القوة المكلفة بردع الاحتلال جاهزة ورهن الإشارة



وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن "السلطة تقوم بدور غير وطني، وهذا مؤسف ومدان"، وفق تعبيره،

مستدركاً: "لكننا لا ندين أبناء الأجهزة الأمنية الشرفاء الذين هم جزء من مقاومة الشعب الفلسطيني".



وشدد على أنه "لا خيار لدى الشعب الفلسطيني سوى المقاومة".

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس د.خليل الحية، اليوم الأحد، إنه "بقدر ما يطلق العدو يد المستوطنين ضد أبناء شعبنا بقدر ما تقترب المواجهة وتزداد احتماليتها قوة".وأضاف في تصريحات لقناة (الجزيرة): "نحن في مواجهة يومية مستمرة مع الاحتلال، والقوة المكلفة بردع هذا الاحتلال جاهزة ورهن الإشارة".وتابع الحية: بأن "المقاومة متصاعدة بعملها المنظم والمشترك والملتحم في مواجهة الاحتلال في نابلس وجنين وأريحا".