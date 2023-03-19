اشتية: نحاول بكل ما نستطيع توطين الخدمة الطبية

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وحدة "محمد زمان عقيل" للعناية المكثفة للأطفال، وقسم "الحاج أحمد أبو غزالة" لعلاج وجراحة قلب الأطفال.جاء ذلك بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ومدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي، ورئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، ورئيس جمعية إغاثة أطفال فلسطين ستيف سوسبي، ورئيس مجلس أمناء الجمعية فيفيان خلف، ورئيسها التنفيذي عماد ناصر الدين، ورئيسي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب وجمعية الهلال الأحمر الكويتي هلال الساير، وممثلين عن الجهات والمؤسسات الداعمة والمنفذة للمشروع، وعدد من كادر وزارة الصحة.وقال رئيس الوزراء في حفل الافتتاح: "اليوم نحاول بكل ما نستطيع توطين الخدمة الطبية، بدل أن كنا نعتمد على الخارج، لنعتمد على أنفسنا ليس فقط من ناحية البنية التحتية وإنشاء المباني وغيره، بل بالكادر البشري المتميز المتخصص في فلسطين، والفلسطيني أينما كان هو قصة نجاح".