وزارة الزراعة تُصدر توضيحاً للرأي العام





وأضافت: "نطمئن الجميع بأن الحكومة الفلسطينية ومن خلال وزارة الزراعة وشركائها تقوم بما هو مطلوب منها في تخضير فلسطين وزيادة الرقعة الزراعية، ويتم سنويا زراعة قرابة مليون شجرة من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة الأخرى بالإضافة إلى الأشجار الحرجية والرعوية بمساهمات شبه مجانية".



وقالت في التوضيح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها ومسؤوليتها عن القطاع الزراعي، تود التأكيد بأنه لا علم ولا علاقة لها بالإعلان الصادر عن ما يسمى الهيئة العالمية لنصرة فلسطين والأمة وكذلك مؤسسة وقف فلسطين الخاص بجمع تبرعات لزراعة أشجار زيتون.