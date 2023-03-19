إصابة مستوطن بطلق ناري قرب رام الله
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بإصابة مستوطن بطلق ناري قرب مستوطنة (نعليه).
وأضافت أن المستوطن وصل إلى حاجز (حشمونائيم) وحالته ما بين طفيفة ومتوسطة، فيما أصيب آخر بجروح طفيفة رشقاً بالحجارة.
ولم يتم الكشف عن مصير منفذ العملية.
وكان مستوطنان إسرائيليان أصيبا مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار في منطقة حوارة جنوب محافظة نابلس، فيما اعتقل المنفذ بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.
وأضافت قناة (كان)، أن حالة أحد المصابين خطيرة، نتيجة إصابته بالرصاص المباشر في رأسه، مبينةً أن منفذ عملية أطلق النار من مسافة قريبة.
ووفق مستشفى "بيلينسون"، فإن حالة المستوطن المصاب في حوارة خطيرة، ويبذلون جهوداً للوصول بها لوضع الاستقرار.
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