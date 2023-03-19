انتهاء اجتماع شرم الشيخ.. طالع البيان الختامي

كما أكد البيان، على أهمية الوصاية الهاشمية للأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإرساء آلية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين.

ووفق البيان فإنه سيتم رفع تقارير لأميركا والأردن ومصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن وقف "العنف"، فيما جدد المشاركون التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.

وأضافت: "على الرغم من عملية حوارة وصفت الأجواء في القمة بأنها إيجابية".

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن قمة شرم الشيخ انتهت ولا قرارات جديدة، فيما سينعقد اجتماع آخر في غضون أسابيع قليلة.

وفيما يلي نص البيان:

تلبية لدعوة جمهورية مصر العربية، التقى مسئولون أمنيون وسياسيون مصريون وأردنيون وإسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون بارزون في مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الموافق 19 مارس 2023، وذلك استكمالاً للتفاهم الذى تم التوصل إليه في العقبة بالأردن في 26 فبراير 2023.





أجرت الأطراف الخمسة مناقشات مستفيضة حول سُبل وأساليب التخفيف من حدة التوترات على الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بهدف تمهيد السبيل أمام التوصل لتسوية سلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.





وسعياً وراء تحقيق هذه الغاية وبدء التنفيذ، اتفقت الأطراف على الآتى:





1 – أكد المشاركون مجدداً التزامهم بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأقروا بضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف، فضلاً عن السعي من أجل اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطى مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.



