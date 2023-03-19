الجهاد الإسلامي: العملية النوعية في حوارة تكشف هشاشة الوضع الأمني لدى الاحتلال





وأضاف في تصريحات لقناة (فلسطين اليوم): أن "استهداف الاحتلال لقادة المقاومة لن يوقف جهاد الشعب الفلسطيني ولن ينال من صموده".





وتابع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بأنه "لا حياة للشعب الفلسطيني دون مقاومة الاحتلال في ظل وجوده وجرائمه بحق الأرض والإنسان".





وأصيب مستوطنان إسرائيليان مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار في منطقة حوارة جنوب محافظة نابلس.

وأضافت قناة (كان)، أن حالة أحد المصابين خطيرة، نتيجة إصابته بالرصاص المباشر في رأسه.

وأصيب منفذ عملية الطعن بعد مطاردته من قبل جيش الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، اليوم الأحد، إن "العملية النوعية في حوارة تكشف هشاشة الوضع الأمني لدى الاحتلال".