تعليق حماس على عملية إطلاق النار في حوارة





وأصيب مستوطنان إسرائيليان مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار في منطقة حوارة جنوب محافظة نابلس.

وأضافت قناة (كان)، أن حالة أحد المصابين خطيرة، نتيجة إصابته بالرصاص المباشر في رأسه.





واستشهد منفذ عملية الطعن بعد مطاردته من قبل جيش الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأحد، إن عملية إطلاق النار في حوارة، "رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والتي كان أخرها المجزرة في جنين".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "من حق شعبنا أن يرد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا بكل الوسائل".وتابع قاسم: أن "المقاومة مستمرة ومتصاعدة في الضفة الغربية، ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".وقال المتحدث باسم حركة حماس، إن "الانتفاضة في الضفة تزداد قوة وحضوراً وتجذراً، ولا يمكن لكل الاجتماعات الأمنية وقفها أو الالتفاف حولها".