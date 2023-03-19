شؤون فلسطينية

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في حوارة
السيارة التي تم إطلاق النار عليها في حوارة
رام الله - دنيا الوطن
قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، اليوم الأحد، إن عملية إطلاق النار في حوارة، "رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والتي كان أخرها المجزرة في جنين".

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن "من حق شعبنا أن يرد على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومقدساتنا وأرضنا بكل الوسائل".

وتابع قاسم: أن "المقاومة مستمرة ومتصاعدة في الضفة الغربية، ولن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وقال المتحدث باسم حركة حماس، إن "الانتفاضة في الضفة تزداد قوة وحضوراً وتجذراً، ولا يمكن لكل الاجتماعات الأمنية وقفها أو الالتفاف حولها".

وأصيب مستوطنان إسرائيليان مساء اليوم الأحد، في عملية إطلاق نار في منطقة حوارة جنوب محافظة نابلس.

وأضافت قناة (كان)، أن حالة أحد المصابين خطيرة، نتيجة إصابته بالرصاص المباشر في رأسه.

واستشهد منفذ عملية الطعن بعد مطاردته من قبل جيش الاحتلال.

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي: العملية النوعية في حوارة تكشف هشاشة الوضع الأمني لدى الاحتلال

الجهاد الإسلامي: العملية النوعية في حوارة تكشف هشاشة الوضع الأمني لدى الاحتلال

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

تعليق حماس على عملية إطلاق النار في حوارة

عبد الله صابات رئيساً تنفيذياً لباديكو

عبد الله صابات رئيساً تنفيذياً لباديكو

إعلام الاحتلال: إصابة منفذ عملية إطلاق النار في حوارة

إعلام الاحتلال: إصابة منفذ عملية إطلاق النار في حوارة

حزب فلسطيني: الجباية التي تُجبى من المواطنين بغزة تزيد من أعبائهم وتُرهق حياتهم

حزب فلسطيني: الجباية التي تُجبى من المواطنين بغزة تزيد من أعبائهم وتُرهق حياتهم

وفد من حماس يلتقي نصر الله في بيروت

وفد من حماس يلتقي نصر الله في بيروت

الوزير غنيم واللواء العبد يوقعان اتفاقية تعاون

الوزير غنيم واللواء العبد يوقعان اتفاقية تعاون

عرنكي: الاعتداء المقدسات الإسلامية والمسيحية مساس في الشرعيات والقوانين الدولية

عرنكي: الاعتداء المقدسات الإسلامية والمسيحية مساس في الشرعيات والقوانين الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: العملية النوعية في حوارة تكشف هشاشة الوضع الأمني لدى الاحتلال

الجهاد الإسلامي: العملية النوعية في حوارة تكشف هشاشة الوضع الأمني لدى الاحتلال

عبد الله صابات رئيساً تنفيذياً لباديكو

عبد الله صابات رئيساً تنفيذياً لباديكو

الوزير غنيم واللواء العبد يوقعان اتفاقية تعاون

الوزير غنيم واللواء العبد يوقعان اتفاقية تعاون

عرنكي: الاعتداء المقدسات الإسلامية والمسيحية مساس في الشرعيات والقوانين الدولية

عرنكي: الاعتداء المقدسات الإسلامية والمسيحية مساس في الشرعيات والقوانين الدولية

التنمية ومجلس الإسكان يوقعان مذكرة تفاهم حول تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية

التنمية ومجلس الإسكان يوقعان مذكرة تفاهم حول تعزيز أرضية الحماية الاجتماعية

فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية

فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية

الأورومتوسطي: الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين بالضفة ضرورة لممارسة الطلبة حقهم بالتعليم

الأورومتوسطي: الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين بالضفة ضرورة لممارسة الطلبة حقهم بالتعليم

حماس: اغتيال المهندس علي الأسود بسوريا لن يثني شعبنا على مواصلة طريق المقاومة

حماس: اغتيال المهندس علي الأسود بسوريا لن يثني شعبنا على مواصلة طريق المقاومة

منوعات

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

بالصور.. نيكول سابا بصحبة ياسر الحريري للاحتفال بعيد الأم في الأردن

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

مي عمر تُبهر جمهورها بإطلالة أنيقة

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

رضوى الشربيني تتأثر وتبكي لهذا السبب

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

تأجيل دعوى روتانا ضد شيرين عبد الوهاب لهذا الموعد

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى &quot;الأجهر&quot;

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى "الأجهر"

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

بالصور.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

شاهد.. نانسي عجرم تختار فستاناً شفافًا بدون بطانة في حفلاتها الأخيرة

شاهد.. نانسي عجرم تختار فستاناً شفافًا بدون بطانة في حفلاتها الأخيرة

بالصور.. غادة عبدالرازق تحاول تقليد كيم كارداشيان

بالصور.. غادة عبدالرازق تحاول تقليد كيم كارداشيان

كارمن سليمان تفاجىء جمهورها بصورة بدون مكياج

كارمن سليمان تفاجىء جمهورها بصورة بدون مكياج

عربي

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية

تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية

البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم &quot;متسلط&quot; بالسودان

البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم "متسلط" بالسودان

دار الإفتاء المصرية تعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

دار الإفتاء المصرية تعلن موعد تحري هلال شهر رمضان