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شؤون فلسطينية

عبد الله صابات رئيساً تنفيذياً لباديكو

عبد الله صابات رئيساً تنفيذياً لباديكو
عبد الله صابات
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو)، عن تعيين عبد الله صابات رئيساً تنفيذياً، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم في مقر الشركة بمدينة روابي.

ويحظى صابات بمسيرة مهنية حافلة تزيد عن 20 عاماً في مجالات الإدارة والاستثمار محلياً ودولياً، وهو شريك في مجموعة مسار العالمية وعمل سابقاً مديراً عاماً لصندوق سراج الاستثماري، وقاد العديد من الاستثمارات الكبرى في فلسطين خلال السنوات العشر الأخيرة، كما اكتسب صابات خبرة 8 سنوات كمديراً للتدقيق في شركة التدقيق العالمية إرنست ويونغ، حيث عمل خلالها مع أكبر الشركات المحلية وبعض المؤسسات العالمية.

ويتولى صابات عضوية العديد من مجالس إدارة الشركات العامة والخاصة، أهمها منصب نائب رئيس مجلس إدارة بورصة فلسطين، وعضو مجلس إدارة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، ورئيس مجلس إدارة شركة التأجير التمويلي (بال ليس).

وأعرب رئيس مجلس إدارة باديكو بشار مصري عن سعادته بتعيين صابات رئيساً تنفيذياً للشركة، قائلاً: "يأتي هذا التعيين ليرسم ملامح المرحلة القادمة، فنحن نسعى إلى مراكمة نجاحاتنا وتحقيق انطلاقات جديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في فلسطين، والسيد صابات من أهم قيادات القطاع الخاص الرائدة وقد عملتُ معه عن قرب لسنوات طويلة ولدي الثقة بإمكانياته المهنية وإلمامه بتحديات الاستثمار في فلسطين".

وأضاف "سنستمر بالاستثمار في الكفاءات الفلسطينية القيادية المؤهلة والمتوافقة مع رؤيتنا، والتي لديها القدرة على تعزيز مكانة وموقع باديكو في طليعة الشركات الاستثمارية المؤثرة في فلسطين".

من جانبه، شكر صابات رئيس مجلس الإدارة بشار مصري وأعضاء المجلس على الثقة الغالية التي منحوها إياه، قائلاً: "قيادة الفريق التنفيذي لباديكو وما تمثله من ثقل على الصعيد الاقتصادي الفلسطيني شرف عظيم لي، ومسؤولية كبيرة استعد لخوضها بالتعاون مع مجلس الإدارة والعمل الوثيق مع زملائي في الإدارة التنفيذية لباديكو وشركاتها".

ويجمع صابات درجات علمية مرموقة من أهم الجامعات المحلية والعالمية، فهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال بتفوق في العلوم المالية والمحاسبة من جامعة ليفربول البريطانية، ودرجة البكالوريس في علوم المحاسبة من جامعة بيرزيت، كما أن صابات محاسب قانوني معتمد (CPA) من ولاية نيومكسيكو في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2008، بالإضافة لكونه مدقق داخلي معتمد (CIA) من قبل المعهد العالمي للمدققين الداخليين (IIA).

ومن الجدير بالذكر أن باديكو شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة فلسطين، وهي شركة استثمارية قابضة بقاعدة مساهمين تصل إلى حوالي 7000 مساهم، وبرأس مال مكتتب يبلغ 250 مليون دولار، وتبلغ القيمة السوقية لاستثماراتها وشركاتها المُدرجة وغير المُدرجة حوالي 2 مليار دولار موزعة على قطاعات حيوية في مختلف محافظات فلسطين.

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