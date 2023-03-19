وفد من حماس يلتقي نصر الله في بيروت

وكان وفد من الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام لحركة الجهاد، زياد النخالة التقى نصر الله أمس، في بيروت.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد قيادي من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري اليوم الأحد، الأمين العام لـ (حزب الله)، حسن نصر الله.واستعرض الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات في فلسطين المحتلة، وخصوصاً "المقاومة البطولية والباسلة في الضفة الغربية والقدس، والأحداث الداخلية في الكيان الإسرائيلي الغاصب".كما جرى التباحث في التطورات السياسية في المنطقة، والمسؤوليات الملقاة على حركات المقاومة، ومجمل محور المقاومة في هذه المرحلة التاريخية.