الوزير غنيم واللواء العبد يوقعان اتفاقية تعاون

رام الله - دنيا الوطنوقع رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم واللواء العبد إبراهيم خليل مدير عام الدفاع المدني اليوم اتفاقية تعاون تتعلق باستعمال المياه للأغراض والاستخدامات الخاصة بأعمال الدفاع المدني الفلسطيني.وأكد غنيم في بداية اللقاء ان هذه الاتفاقية تؤكد أهمية التعاون بينالجانبين، وتساهم في توفير الاحتياجات الأساسية لطواقم الدفاع المدني التي تساهم في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.من جانبه ثمن اللواء إبراهيم جهود سلطة المياه ودورها في توفير المياه على الرغم من جميع المعيقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، مؤكداُ التزام مؤسسة الدفاع المدني ببنود الاتفاقية الواردة.وتأتي هذه الاتفاقية بهدف توفير المياه اللازمة لأغراض الشرب وكافة استخدامات الدفاع المدني في محافظات الوطن.