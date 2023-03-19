عرنكي: الاعتداء المقدسات الإسلامية والمسيحية مساس في الشرعيات والقوانين الدولية

رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المغتربين دكتور فيصل عرنكي، اعتداء مستوطنين متطرفين على كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.وقال عرنكي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية من قبل المستوطنين نتيجة لسياسة التطرف التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية، والتي تعمل جاهدة لتفريغ المدنية المقدسة من سكانها الأصليين، واضفاء الصبغة اليهودية ومحو التاريخ العربي المسيحي والإسلامي.اضاف عرنكي ان المساس بالمقدسات انتهاك واضح للتشريعات والقوانين الدولية التي تمنع المساس بها، وتكفل حرية العبادة.طالب عضو اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالتحرك الجاد والفوري لوقف كافة اشكال الانتهاكات التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والتعدي على الكنائس.