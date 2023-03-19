فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية

رام الله - دنيا الوطنترأست دولة فلسطين، الاجتماع التحضيري الإقليمي لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأطراف لعام 2023، للاتفاقيات البيئية الدولية (بازل، روتردام، ستكهولهم) والذي عُقد في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في بانكوك عاصمة تايلند.ويهدف الاجتماع إلى إتاحة المجال للدول الأطراف لإجراء التشاور مع بعضها البعض، والنظر في وثائق الاجتماع، ومناقشة المسائل الجوهرية في عدد من القضايا البيئية، وتحديد الأولويات والتحديات الإقليمية، وتسهيل إعداد المواقف الإقليمية للعديد من القضايا والمقررات التي ستُعرض على مؤتمر الأطراف القادم الذي سيُعقد في شهر أيار في مدينة جنيف بسويسرا.وترأس الاجتماع مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة، ونقطة الاتصال الوطنية لاتفاقيتي بازل وستكهولم ياسر أبو شنب، ودعاء عبد الله من نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية روتردام.