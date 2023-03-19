شؤون فلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير جمهورية الصين على آخر مستجدات القضية الفلسطينية

السفير عبد الهادي يطلع سفير جمهورية الصين على آخر مستجدات القضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أطلع السفير أنور عبد الهادي مدير عام دائرة العلاقات العربية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد، سفير جمهورية الصين الشعبية السيد شي هنغواي، على آخر مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية في فلسطين.

وفي بداية اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الصينية بالعاصمة السورية دمشق هنأ السفير عبد الهادي شي هنغواي على استلام مهامه الجديدة سفيراً للصين في سورية متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، وأعرب السفير عبد الهادي عن فخره بالعلاقة المتينة التي تربط بين فلسطين والصين كونها سنداً رئيساً لنضال الشعب الفلسطيني.

كما ووضع السفير عبد الهادي شي هنغواي بصورة آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين العُزل، خاصة في نابلس وحوارة وجنين وغيرها من المناطق.

وأشار السفير عبد الهادي بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية الفاشية والعنصرية، لا تعترف بحقوق شعبنا الفلسطيني، خاصة حق تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ما يؤدي إلى إنغلاق الأفق السياسي لأي عملية سلمية من أجل الوصول لحل سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما وطالب السفير عبد الهادي خلال اللقاء المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل لردعها ووقف جرائمها المتواصلة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد السفير عبد الهادي خلال اللقاء على أهمية المبادرة الصينية للسلام التي تهدف إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر تجسيد دولة فلسطين المستقلة مشيراً إلى استعداد دولة فلسطين للتعاون مع المبادرة.

من جهته أكد سفير الصين شي هنغواي على الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية كما أدان الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً إسرائيل بالتزامها بالقانون الدولي وانسحابها من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشار بأن العلاقة الفلسطينية الصينية هي علاقة جيدة جداً عبر التاريخ ونحن مع القضية الفلسطينية منذ البداية وسنبقى ندعمها حتى النهاية من خلال حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وتابع: إن بلاده تنتظر زيارة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الصين بكل تقدير من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف: بأن استمرار إسرائيل بانتهاكاتها اتجاه الشعب الفلسطيني سوف يفجر الأوضاع ويدمر كل الجهود الرامية للوصول لعملية السلام.

أخبار ذات صلة

وصية الأسرى قبل الشروع بمعركة الإضراب مطلع رمضان

وصية الأسرى قبل الشروع بمعركة الإضراب مطلع رمضان

مركز فلسطين: الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة لتجهيزات الإضراب المفتوح عن الطعام الخميس القادم

مركز فلسطين: الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة لتجهيزات الإضراب المفتوح عن الطعام الخميس القادم

التعليم تعلن موعد اختبار الثانوية العامة والمواد المقررة بكافة الفروع

التعليم تعلن موعد اختبار الثانوية العامة والمواد المقررة بكافة الفروع

فارس: مروان البرغوثي سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام

فارس: مروان البرغوثي سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام

حماس: اغتيال المهندس علي الأسود بسوريا لن يثني شعبنا على مواصلة طريق المقاومة

حماس: اغتيال المهندس علي الأسود بسوريا لن يثني شعبنا على مواصلة طريق المقاومة

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

بعثة المانحين تشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

بعثة المانحين تشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

الجهاد الإسلامي تعلّق على اغتيال أحد كوادرها في سوريا

الجهاد الإسلامي تعلّق على اغتيال أحد كوادرها في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية

فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية

الأورومتوسطي: الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين بالضفة ضرورة لممارسة الطلبة حقهم بالتعليم

الأورومتوسطي: الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين بالضفة ضرورة لممارسة الطلبة حقهم بالتعليم

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

بعثة المانحين تشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

بعثة المانحين تشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

التربية تكشف لـ &quot;دنيا الوطن&quot; تفاصيل جديدة بخصوص الثانوية العامة

التربية تكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل جديدة بخصوص الثانوية العامة

غزة: &quot;الداخلية&quot; تنوه بشأن عمل معبر رفح البري غداً الاثنين

غزة: "الداخلية" تنوه بشأن عمل معبر رفح البري غداً الاثنين

سرايا القدس تعلن استشهاد أحد قادتها في سوريا بعملية اغتيال

سرايا القدس تعلن استشهاد أحد قادتها في سوريا بعملية اغتيال

اعتقالات واستهداف لقوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات بالضفة والقدس

اعتقالات واستهداف لقوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات بالضفة والقدس

منوعات

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى &quot;الأجهر&quot;

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى "الأجهر"

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

بالصور.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

شاهد.. نانسي عجرم تختار فستاناً شفافًا بدون بطانة في حفلاتها الأخيرة

شاهد.. نانسي عجرم تختار فستاناً شفافًا بدون بطانة في حفلاتها الأخيرة

بالصور.. غادة عبدالرازق تحاول تقليد كيم كارداشيان

بالصور.. غادة عبدالرازق تحاول تقليد كيم كارداشيان

كارمن سليمان تفاجىء جمهورها بصورة بدون مكياج

كارمن سليمان تفاجىء جمهورها بصورة بدون مكياج

جوري بكر تثير الجدل بعد سفرها مع خطيبها قبل زواجهما

جوري بكر تثير الجدل بعد سفرها مع خطيبها قبل زواجهما

بسبب &quot;القُبلات&quot; درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

بسبب "القُبلات" درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

روجينا تصدم جمهورها بصورة &quot;حليقة الرأس&quot;

روجينا تصدم جمهورها بصورة "حليقة الرأس"

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

عربي

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية

تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية

البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم &quot;متسلط&quot; بالسودان

البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم "متسلط" بالسودان

دار الإفتاء المصرية تعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

دار الإفتاء المصرية تعلن موعد تحري هلال شهر رمضان