شؤون فلسطينية

وصية الأسرى قبل الشروع بمعركة الإضراب مطلع رمضان

وصية الأسرى قبل الشروع بمعركة الإضراب مطلع رمضان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت المؤسسات الخاصة بشؤون الأسرى، مساء اليوم الأحد، وصية الأسرى قبيل شروعهم في معركة الإضراب (بركان الحرّيّة أو الشّهادة) مطلع شهر رمضان المقبل.

الوصية بالكامل:

"بعد أن وجدنا أنفسنا وحيدين في مواجهة الموت والنسيان، نصارع المستحيل ونحن أسرى، نحَاصر حتّى النهاية، بين فكيّ كماشة الإهمال، وأنياب (بن غفير) الاستعمارية، قررنا بملء الإرادات المؤمنة، المنبثقة من رحم وعينا التحرريّ والإنسانيّ، بعد التّوكل على الله، وإرادة شعبنا الحي، أن ننطلق سهاماً من على أوتار أرواحنا المتمردة، فإما حرّيّة حمراء مخضبة بالجوع، والكرامة، وإمّا انتصار أكيد على الذات، والدنيا معاً."

"ثقوا بنا، ثقوا بإرادة الأسـرى يا شعب الجبارين، والمقاومة، فكما عرفتمونا أحرارًا، كنّا وما زلنا، مشاريع شهادة، عناوين حرّيّة واجبة، عتلات نضالية مهمة، يشهد لثباتها الفلسطينيّ الأكيد في ميادين المواجهة، وساحات الاشتباك، صفرية المسافة، أحادية الخيار، والقبلة، وروافع وطنية ملهمة أيضًا، يمكن البناء، والرهان عليها، أيّما رهان في كل زمان، ومكان، هذا قدر الأحرّار، وها قد انبرت له أرواحنا منتصبة، سنصنع وإياكم أقدارنا الحرّة، من حبات الضوء المسربل من حدقات العيون، ونفحات الأرواح المعلقة بأهداب الحرّيّة، وخيطها السّميك، شعب الشّهداء والأسرى في دروب الحرّيّة، ونحن نقف وإياكم على عتبات المواجهة الفارقة نحييكم، وفي تحيتنا، كثير حبٍ وشوق، و شيء من أرواحنا التي لا تستطيب إلا لعناقكم، في فضاء الحرّيّة الرّحبة".

"نقف في ثبات، وشموخ لمشاريع شهادة، تتوثب أرواحنا الحرّة من أعماق مدفنها الحجريّ، مراهنين على ضمائركم الحيّة، وعلى سواعدكم السّمراء بالآن نفسه، وقبل أن نكتمل بأسباب الرحيل نوصيكم بنّا خيراً، لا تتركونا وحدنا في ساحات المعركة، مكشوفين لسهام الغزاة، احموا أرواحنا وظهورنا، فأنتم أحادي القيم والمبادئ، والرهان عليكم كاسب، حرّرونا ونحن أسرى أحياء، قبل أنّ نكون جثثاً ميتة وأرقام، حرّرونا من مدافننا الحديدية الباردة، حرّرونا من ثلاجات الموتى، حرّرونا من مقابر الأحياء، قبل أن نتحوّل إلى شواهد منسية في مقابر الأرقام، فحرّرونا مرةً، وللأبد كي تحرّروا أرواحنا الإنسانية، حتّى حدود سمائها السّابعة واعلموا أنّ حرُّيتنا واجبة، سننتزعها من بين براثن المستعمر، بقوة الحقّ، وإرادة الحياة، فهي حقّ ودين، والتّاريخ لا يرحم مثلما لا يغفر".

"نوصيكم خيراً بسّبع جوهريات ثقال، بفلسطين وروايتها التّاريخية، بالمقاومة الشّاملة، والوحدة الوطنية، بأهالي الشّهداء والأسرى، بالمرأة الفلسطينيّة حارسة نارنا المقدسة، بالديمقراطية الفلسطينيّة، والتّعدّديّة السّياسية، في الوعيّ التحرريّ، والهوية الوطنيّة الجامعة".

"والجغرافيات التّحرّريّة الأربع: جغرافية الشّهداء النّموذج والرمز الملهم، جغرافية الأسـرى عناوين الفعل والحرّيّة الواجبة، جغرافية المخيم جوهر القضية، وحقّ العودة، وجغرافية الحركة الطلابية الوعيّ والعنفوان الشّبابي."

لشعبنا العظيم هامة قلوبنا تنحني

أخبار ذات صلة

وصية الأسرى قبل الشروع بمعركة الإضراب مطلع رمضان

وصية الأسرى قبل الشروع بمعركة الإضراب مطلع رمضان

مركز فلسطين: الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة لتجهيزات الإضراب المفتوح عن الطعام الخميس القادم

مركز فلسطين: الأسرى وضعوا اللمسات الأخيرة لتجهيزات الإضراب المفتوح عن الطعام الخميس القادم

التعليم تعلن موعد اختبار الثانوية العامة والمواد المقررة بكافة الفروع

التعليم تعلن موعد اختبار الثانوية العامة والمواد المقررة بكافة الفروع

فارس: مروان البرغوثي سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام

فارس: مروان البرغوثي سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام

حماس: اغتيال المهندس علي الأسود بسوريا لن يثني شعبنا على مواصلة طريق المقاومة

حماس: اغتيال المهندس علي الأسود بسوريا لن يثني شعبنا على مواصلة طريق المقاومة

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

بعثة المانحين تشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

بعثة المانحين تشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

الجهاد الإسلامي تعلّق على اغتيال أحد كوادرها في سوريا

الجهاد الإسلامي تعلّق على اغتيال أحد كوادرها في سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية

فلسطين تترأس الاجتماع التحضيري لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ لمؤتمر الأطراف للاتفاقيات البيئية

الأورومتوسطي: الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين بالضفة ضرورة لممارسة الطلبة حقهم بالتعليم

الأورومتوسطي: الاستجابة لمطالب المعلمين المضربين بالضفة ضرورة لممارسة الطلبة حقهم بالتعليم

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

بعثة المانحين تشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

بعثة المانحين تشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

التربية تكشف لـ &quot;دنيا الوطن&quot; تفاصيل جديدة بخصوص الثانوية العامة

التربية تكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل جديدة بخصوص الثانوية العامة

غزة: &quot;الداخلية&quot; تنوه بشأن عمل معبر رفح البري غداً الاثنين

غزة: "الداخلية" تنوه بشأن عمل معبر رفح البري غداً الاثنين

سرايا القدس تعلن استشهاد أحد قادتها في سوريا بعملية اغتيال

سرايا القدس تعلن استشهاد أحد قادتها في سوريا بعملية اغتيال

اعتقالات واستهداف لقوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات بالضفة والقدس

اعتقالات واستهداف لقوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات بالضفة والقدس

منوعات

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى &quot;الأجهر&quot;

عمرو سعد متهم بقتل أمه فى "الأجهر"

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

منى جبر تكشف سبب ابتعادها عن الإعلام والفن

بالصور.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

بالصور.. إلهام شاهين تؤدي مناسك العمرة

شاهد.. نانسي عجرم تختار فستاناً شفافًا بدون بطانة في حفلاتها الأخيرة

شاهد.. نانسي عجرم تختار فستاناً شفافًا بدون بطانة في حفلاتها الأخيرة

بالصور.. غادة عبدالرازق تحاول تقليد كيم كارداشيان

بالصور.. غادة عبدالرازق تحاول تقليد كيم كارداشيان

كارمن سليمان تفاجىء جمهورها بصورة بدون مكياج

كارمن سليمان تفاجىء جمهورها بصورة بدون مكياج

جوري بكر تثير الجدل بعد سفرها مع خطيبها قبل زواجهما

جوري بكر تثير الجدل بعد سفرها مع خطيبها قبل زواجهما

بسبب &quot;القُبلات&quot; درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

بسبب "القُبلات" درة تتعرض للإحراج على الهواء مباشرة

روجينا تصدم جمهورها بصورة &quot;حليقة الرأس&quot;

روجينا تصدم جمهورها بصورة "حليقة الرأس"

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

عربي

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية

تونس: جبهة الخلاص تُهاجم قرار تعيين الفقي وزيرًا للداخلية

البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم &quot;متسلط&quot; بالسودان

البرهان: مساعينا لعدم قيام أي حكم "متسلط" بالسودان

دار الإفتاء المصرية تعلن موعد تحري هلال شهر رمضان

دار الإفتاء المصرية تعلن موعد تحري هلال شهر رمضان