التعليم تعلن موعد اختبار الثانوية العامة والمواد المقررة بكافة الفروع

نشرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، المواد المقررة من طلبة الثانوية العامة، والتي سيتم اعتمادها في الاختبارات لكافة الفروع (العلمي، الأدبي، الصناعي، الزراعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي، الشرعي، ريادة الأعمال، الاقتصاد المنزلي).



وأكدت الوزارة، أن موعد امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" في موعده المقرر بالسابع من حزيران/ يونيو.



وفي وقت سابق، كشف الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم، أيوب عليان، تفاصيل جديدة بشأن الثانوية العامة "التوجيهي".



وقال عليان في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن بصدد إصدار بيان صحفي باسم الوزارة خلال ساعات قليلة من اليوم نوضح فيه كل ما يتعلق بأمور الثانوية العامة"، مشددًا أن "مصلحة الطالب هي الفضلى بالنسبة لنا ولن نسمح بأن يدفع الطلاب ظلم أية جهة كانت".



وأضاف: كما وسيتضمن البيان، المواد المطلوبة لطالب الثانوية العامة في الامتحانات، وذلك بالتوافق مع وزارة التربية بغزة أيضًا على كافة السيناريوهات.



وذكر عليان أن الوزارة عمدت على مراعاة مصلحة الطلاب وعدم انقسام الوطن، أي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ومن سياستنا أن نبقي الوطن غير مقسم في السياسة التعليمية.







رام الله - دنيا الوطن