فارس: مروان البرغوثي سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن "مروان البرغوثي ابو القسام عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، سيكون في مقدمة الأسرى المضربين عن الطعام في معركة (الحرّيّة أو الشهادة)".وأضاف فارس في تصريح صحفي مقتضب، اليوم الأحد، أنّ قرار البرغوثي، يأتي إيمانًا منه بأهمية نهج المقاومة، والأهمية الاستراتيجية لمعركة الإضراب عن الطعام، التي أعلن عنها الأسرى في مواجهة سياسات الحكومة الإسرائيلية.وتابع: يبقى البرغوثي نموذج القائد الذي يخوض غمار المعارك جنبًا إلى جنب مع إخوته ورفاق دربه.