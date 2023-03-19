صور.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

وصل الرئيس السوري، بشار الأسد، ظهر يوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة برفقة زوجته أسماء في زيارة رسمية.

وستلتقي أسماء الأسد مع "أم الإمارات"، فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.





كما ويرافق الرئيس الأسد، وفد يضم سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبطرس حلاق وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، وغسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.











رام الله - دنيا الوطنوكان في استقباله لدى وصول مطار الرئاسة في أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب وكالة الأنباء السورية.