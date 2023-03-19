حماس: اغتيال المهندس علي الأسود بسوريا لن يثني شعبنا على مواصلة طريق المقاومة

رام الله - دنيا الوطنعقّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على اغتيال أحد كودار حركة الجهاد الإسلامي في ريف دمشق بمدينة سوريا.وقالت الحركة في تصريح صحفي إن"اغتيال الشهيد علي الأسود في ريف دمشق جريمة صهيونية جديدة لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة حتى التحرير والعودة".وتابعت أننا "ننعى إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد المهندس علي رمزي الأسود، الذي استشهد صباح اليوم، في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق، إثر عملية اغتيال جبانة تحمل بصمات الغدر والإرهاب الصهيوني".وأكدت أن "الشهيد الأسود اليوم، يدلّل مجدداً على ترابط وتلاحم قوى شعبنا المقاومة في الميدان والإعداد لمواجهة الاحتلال وعدوانه المتصاعد، وعلى امتزاج الدم الفلسطيني والعربي فداء للأرض والثوابت والمقدسات، وأنَّ كل جرائم الكيان الصهيوني لن تثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة الشاملة، حتى دحر الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة".