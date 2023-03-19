شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير

الإسلامية المسيحية تطالب الجنائية الدولية بمحاسبة إسرائيل والكف عن ازدواجية المعايير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المعايير المزدوجة التي تنتهجها محكمة الجنايات الدولية في التعامل مع جرائم الحرب مما يهدد مصداقية القضاء الجنائي الدولي.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، أنه في الوقت الذي تنشط فيه المحكمة الدولية في إصدار مذكرات توقيف واعتقال لمسؤولين دوليين فإنها تتجاهل الحكومة اليمينية الفاشية الحاكمة في إسرائيل، وتتجنب مساءلتها على جرائم الحرب اليومية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضافت الهيئة أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم وحشية من إعدامات ميدانية أودت بحياة أكثر من مئة فلسطيني بينهم أطفال منذ بداية العام، وما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان من هدم للمنازل وتشريد للأهالي وقمع للمعتقلين واستباحة للمقدسات يشكل جرائم حرب حسب النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت أن تجاهل المحكمة الجنائية الدولية وتحديداً المدعي العام لهذه المحكمة لكل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبادئ القضاء الجنائي الدولي ويمكن مجرمي الحرب في إسرائيل من الإفلات من العقاب.

ودعت الهيئة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى عدم الوقوع ضحية ازدواجية المعايير والعمل على تكريس العدالة الجنائية الدولية من خلال العمل على معالجة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني وتقديم مجرمي الحرب في إسرائيل إلى العدالة الدولية.

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