بعثة المانحين تشيد بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية

أشاد وفد بعثة المانحين الدوليين بأداء صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، كتجربة فلسطينية مميزة في إدارة المساعدات الدولية المقدمة من عدة جهات مانحة، وتوزيعها حسب الأولويات الوطنية بصورة شفافة.







وأكد الوفد خلال لقائه وزير الحكم المحلي، رئيس مجلس إدارة الصندوق مجدي الصالح، اليوم الأحد، في مقر الصندوق بمدينة البيرة، بحضور المدير العام للصندوق محمد الرمحي، ووكيل وزارة الحكم المحلي توفيق البديري، أهمية الدور الكبير والمهم الذي يسهم به الصندوق في متابعة تنفيذ المشاريع الحيوية والضرورية، والتي تخدم جميع شرائح المجتمع الفلسطيني دون استثناء.

رام الله - دنيا الوطنوشدد على أن العمل مع الصندوق على مدار السنوات الطويلة خلق حالة من الثقة لدى المانح، وأبدى الوفد إعجابه بالقدرات والنتائج التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية، مؤكدا استمراره في دعم الصندوق من خلال برنامج تطوير البلديات ضمن المرحلة الرابعة، والبرامج المتنوعة الأخرى.من جانبه، أعرب الصالح عن شكره للدول المانحة التي تساهم في دعم المشاريع المختلفة من خلال صندوق الهيئات المحلية، مشيرا إلى أهمية الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني.واستعرض أهم الإنجازات التي حققها صندوق الهيئات المحلية خلال المرحلة الماضية، التي انعكست إيجابا على المواطنين من خلال المساهمة في تحسين ظروف معيشتهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.وأكد الصالح أهمية برنامج تطوير البلديات الذي أسهم بشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية على الأرض، وتحقيق الأثر الفعال في مجال دعم البلديات وتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتنفيذ مشاريع تطويرية أسهمت بالتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم.وتأتي زيارة الشركاء المانحين للصندوق ضمن المهمة الإشرافية لمتابعة سير العمل في برنامج تطوير البلديات ضمن المرحلة الثالثة، التي استمرت على مدار أربعة أيام، وتضمنت سلسلة من اللقاءات، تمت فيها مناقشة المراجعة الفنية والتفصيلية للبرنامج، من خلال عقد اجتماعات مختلفة مع دوائر صندوق البلديات.وأوضح طاقم الصندوق عملية سير تقدم برنامج تطوير البلديات في مرحلته الثالثة، بمكوناته المختلفة وسير العمل في نوافذ البرنامج، والاستعدادات للخطوات المقبلة التي يعمل صندوق البلديات على تنفيذها، والخاصة ببرنامج تطوير البلديات ضمن المرحلة الرابعة.وقامت البعثة بزيارة عدد من المشاريع المنفذة ضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة بالضفة الغربية، بمشاركة طاقم فني من الصندوق، وتم إطلاعها على سير مشاريع البنية التحتية وبناء القدرات التي ينفذها الصندوق.وزار الوفد بلدية رام الله واطلع على مشروع الأرشفة، إضافة إلى زيارة مشاريع تأهيل طرق داخلية في المدينة. وفي كفر عقب، زار مشروع مركز خدمات الجمهور والملعب الرياضي، وزار في بني زيد الغربية مشاريع تأهيل طرق داخلية وأرصفة ومشروع وحدات إنارة.يشار إلى أن برنامج تطوير البلديات هو أحد أكبر البرامج المنفذة من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وهو البرنامج الوطني الأول لتطوير العمل التنموي، في عمل الهيئات المحلية للارتقاء بخدماتها والاستجابة لأولويات التنمية المحلية، ويتم تمويله من خلال البنك الدولي، والتعاون الألماني (البنك الألماني للتنمية والوكالة الألمانية للدعم الفني)، والوكالة الفرنسية للتنمية، والحكومة الدنماركية، والوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، واتحاد البلديات الهولندية، ووكالة التنمية البلجيكية، والحكومة الفلسطينية.