تمرد جديد في سلاح الجو الإسرائيلي ضد الإصلاحات القضائية

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، بأن عددًا من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا رفضهم حضور التدريبات احتجاجًا على "الإصلاحات القضائية" التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.وبحسب ما نقلته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن: "180 طيارًا في الاحتياط، وأكثر من 50 مراقبا وحوالي 40 مشغلًا للطائرات المسيرة، أعلنوا أنهم لن يحضروا للتدريب هذا الأسبوع بسبب الانقلاب القضائي لحكومة نتنياهو".وفي وقت سابق، قال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي، إن "هذا حادثًا خطيرًا جدًا، ولا يمكن للطيار أن يتجنب العمل المطلوب منه".