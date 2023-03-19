الجهاد الإسلامي تعلّق على اغتيال أحد كوادرها في سوريا

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة الجهاد الإسلامي، وذراعها العسكري (سرايا القدس) في فلسطين، اليوم الأحد، على اغتيال أحد كودارها في ريف دمشق بسوريا.وأوضحت السرايا في بيان صحفي أصدرته، أن "الشهيد المهندس علي رمزي الأسود (31 عاماً)، اغتيل صباح اليوم بجريمة غادرة على أيدي عملاء العدو الصهيوني في ريف دمشق".وقالت إن: "الشهيد علي الأسود هو لاجئ فلسطيني، هُجرت عائلته من مدينه حيفا في العام 1948، واستقرت في مخيمات اللجوء بسوريا، وقد التحق مبكراً وعمل في صفوف سرايا القدس".وحمّلت حركة الجهاد الإسلامي: "العدو الصهيوني المسؤولية عن الجريمة الغادرة". مؤكدة أنها ماضية: "في مواجهة العدو والتصدي له والرد على كل جرائمه بحق شعبنا ومقاومتنا".وأضافت: "ستواصل (سرايا القدس) عملها وجهادها وإعدادها وقتالها في كل الساحات دفاعاً عن أرض فلسطين المقدسة وعن المسجد الأقصى المبارك، ولن يفت في عضد أبنائها توالي ارتقاء الشهداء وجسامة التضحيات التي يقدمها أبناؤها البواسل في كل مكان".