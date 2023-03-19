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الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022

الكويت: المحكمة الدستورية تبطل انتخابات مجلس الأمة 2022
مجلس الأمة الكويتي - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أبطلت المحكمة الدستورية في الكويت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس الأمة الكويتي التي جرت في عام 2022، كما قررت عودة البرلمان السابق الذي كان تم انتخابه عام 2020.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فإن "المحكمة التي اجتمعت، الأحد، قررت إبطال الانتخابات التي على أساسها تم انتخاب أعضاء مجلس الأمة في عام 2022، وعدم صحة انتخاب نواب المجلس، كما قررت عودة مجلس الأمة السابق في عام 2020، برئاسة مرزوق الغانم ليكمل مدته القانونية.

وقررت المحكمة في منطوق الحكم "إبطال عملية الانتخابات التي أجريت في أيلول/ سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس، وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، وما يترتب على ذلك من أثار أهمها أن يستعيد مجلس الأمة المنحل سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن"، وفق (كونا).

وجاء ذلك خلال جلسة المحكمة الدستورية للنطق بالطعون الانتخابية ودستورية الإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس أمة 2022.

وكانت المحكمة الدستورية حجزت الطعون الانتخابية في الدوائر الخمس إلى جلسة، الأحد، بعد أن تداولت ما جاء في الطعون واستمعت إلى طلبات دفاع الطاعنين، فضلاً عن تمكينهم من الاطلاع على محاضر الفرز والتجميع الواردة في الجداول والمحاضر الانتخابية.

وقبلت المحكمة الدستورية أربعة طعون مقامة من نواب سابقين في مجلس 2020 طعنوا بصحة إجراءات الحل وبعدم صحتها.

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