الخارجية: استكمال إجراءات نقل جثماني ضحيتي الغرق قبالة سواحل اليونان لغزة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس أتمت سفارتنا لدى اليونان إجراءات نقل جثماني ضحيتي الغرق قبالة سواحل اليونان (صابرين أبو جزر ومحمود أبو طير)، إلى قطاع غزة.







وأوضح المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك في بيان صحفي اليوم الأحد، أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تواصلت مع الجهات الرسمية الفلسطينية واليونانية وأهالي الضحيتين لاستكمال إجراءات نقل الجثمانين إلى قطاع غزة، تلبية لطلب ذويهما.

بدوره، أوضح القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان يوسف درخم، أن الجثمانين يغادران اليونان ظهر اليوم في طريقهما إلى أرض الوطن، وسيصلان مطار القاهرة مساء غد الاثنين.





رام الله - دنيا الوطن