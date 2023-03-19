التربية تكشف لـ "دنيا الوطن" مصير الثانوية العامة في فلسطين

كشف مدير عام المتابعة الميدانية والإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم، أيوب عليان، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن مصير الثانوية العامة "" في كافة أرجاء الوطن.وقال عليان في تصريح خاص لـ "": "نحن بصدد إصدار بيان صحفي باسم الوزارة خلال ساعات قليلة من اليوم نوضح فيه كل ما يتعلق بأمور الثانوية العامة"، مشددًا أن "مصلحة الطالب هي الفضلى بالنسبة لنا ولن نسمح بأن يدفع الطلاب ظلم أية جهة كانت".وأضاف: كما وسيتضمن البيان، المواد المطلوبة لطالب الثانوية العامة في الامتحانات، وذلك بالتوافق مع وزارة التربية بغزة أيضًا على كافة السيناريوهات.وذكر عليان أن الوزارة عمدت على مراعاة مصلحة الطلاب وعدم انقسام الوطن، أي قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ومن سياستنا أن نبقي الوطن غير مقسم في السياسة التعليمية.