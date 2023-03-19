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بالصور.. صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لشهر رمضان

بالصور.. صيانة كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لشهر رمضان
جانب من أعمال الصيانة
رام الله - دنيا الوطن
قامت وكالة مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، السبت، بصيانة الكسوة للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى حلَّة استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وقال وكيل المجمع المهندس أمجد الحازمي، "إن فريق عمل سعودي مختص، تابع للإدارة العامة لصيانة الكسوة، يتفقد يومياً ثوب الكعبة المشرفة والحلقات المثبتة له ويصلح بشكل فوري أي ملحوظات في حال وجودها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الحازمي، أن أعضاء الفريق يعملون وفقاً لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي، ويتم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكسوة.

بدوره، أوضح مدير الإدارة العامة لصيانة الكسوة فهد الجابري أن "أعمال الصيانة الدورية تتلخص في تركيب قماش بارتفاع ثلاثة أمتار من جميع الجوانب للكعبة المشرفة، وكذلك شد ووزن ثوب الكعبة وتثبيته من الأطراف، بالإضافة إلى أعمال تنظيف الكسوة من جميع الاتجاهات".

وأضاف الجابري أنه سيتم تغيير كينارات (القطع المطرزة المحيطة بـ) كل من الحجر الأسود والركن اليماني، وفق ما نقلت صحيفة (عكاظ) السعودية

ويشهد أداء مناسك العمرة خلال رمضان إقبالاً كبيراً من داخل وخارج السعودية، مما يتسبب في عدم وجود إمكانية لحجوزات جديدة. 





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