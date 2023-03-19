اعتقالات واستهداف لقوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عددًا من المواطنين في الضفة الغربية والقدس، فيما واصل المقاومون استهداف قوات الاحتلال.ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شاكر كمال لحلوح 37 عامًا من جنين، قرب دوار بلدة دير شرف قضاء مدينة نابلس.وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد شريفة وليث غيث من حارة باب حطة بالبلدة القديمة.وفي رام الله، تم استهداف مستوطنة (نحلئيل) شمال غرب رام الله بعبوات محلية.كما استهدفوا قوة من جيش الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية بعبوات محلية الصنع.وفي جنين، استهداف المقاومون قوات الاحتلال على حاجز الجلمة بعبوة متفجرة.وتصدى الفلسطينيون لمستوطنين حاولا الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس.