مجدلاني: مساعٍ لصرف دفعة مالية للأسر المحتاجة خلال رمضان أو قبله

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، عن مساعٍ لصرف دفعة مالية للأسر المحتاجة خلال الفترة المقبلة.وقال مجدلاني في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين): إننا "نعمل مع وزارة المالية على صرف دفعة مالية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك أو قبله".وكان مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، ذكر أن الوزارة تعمل من خلال شركائها الدوليين والمحليين على صرف مساعدات عدة في شهر رمضان لعشرات آلاف الأسر.وأوضح المدهون في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن": أن المساعدات ستكون عبارة عن طرود غذائية وقسائم شرائية ومساعدات نقدية.